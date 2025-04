A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CESENA NORD E CESENA IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 11 aprile 2025 – Poco dopo le ore 16:30, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 99, in corrispondenza di un cantiere correttamente installato e segnalato.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Forlì e Cesena nord in direzione Ancona.

Agli utenti in A14 provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Forlì, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Cesena in direzione Ancona.