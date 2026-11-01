A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CESENA E VALLE RUBICONE IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 1 novembre 2026 – Alle ore 13 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone, verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 100.

Attualmente, permane chiusa l’entrata di Cesena in direzione Ancona per consentire di ultimare le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti.

In direzione opposta, verso Bologna, nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Cesena nord, sono inoltre terminate le code precedentemente causate da un incidente – risolto – che aveva coinvolto due autovetture all’altezza del km 100, in corrispondenza del quale il traffico transita ora su tutte le corsie disponibili.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, le cui squadre hanno operato senza sosta per la risoluzione dell’incidente e il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura del tratto e alla ripresa della circolazione.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento il traffico transita su una corsia in direzione Ancona e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Cesena nord e Valle Rubicone.

In alternativa, chi viaggia verso Ancona, può uscire a Cesena nord, percorrere la SR71 Umbro Casentinese Romagnola, proseguire sulla SS726 da cui immettersi sulla SS9 via Emilia per rientrare in autostrada a Valle del Rubicone.