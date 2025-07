A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 luglio 2025 – Alle 12:55 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerignola es e il bivio con la A16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio, al di fuori della competenza autostradale, all’altezza del km 600.

Inoltre, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il nodo con la A14 Bologna-Taranto per le provenienze da Napoli in direzione Pescara.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione in entrambe le direzioni