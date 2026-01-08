A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA IN DIREZIONE BARI
Roma, 8 gennaio 2026 – Poco dopo le 23:30 di ieri, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato completamente riaperto il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un assalto a un portavalori, avvenuto all’altezza del km 595.