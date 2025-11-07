A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
Roma, 7 novembre 2025 – Alle 18:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia zona industriale, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 568.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico scorre su una corsia e non si registrano accodamenti in direzione Pescara.