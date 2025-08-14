A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CANOSA E IL BIVIO CON A16 NAPOLI-CANOSA VERSO PESCARA
Roma, 14 agosto 2025 – alle ore 20:40 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Canosa e il bivio con A16 Napoli-Canosa verso Pescara chiuso alle ore 20 circa a causa della presenza di fumo in carreggiata per un incendio in scarpata all’altezza del km 602.
Al momento all’interno del tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla circolazione.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.