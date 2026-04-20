A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 20 Aprile 2026 – Alle 12:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 21, che aveva visto il tamponamento di 4 mezzi pesanti. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda.

Sono in corso le operazioni di risoluzione dell’incidente da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale del 3° di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso la A1 Milano-Napoli, si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio, seguire le indicazioni per la A14 e successivamente pe la A1.