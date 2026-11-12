A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E L’ALLACCIAMENTO CON L’A1 IN DIREZIONE MILANO

Roma, 12 novembre 2026 – Poco dopo le ore 09:15, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con l’A1, in direzione Milano, che era stato chiuso per consentire il ripristino urgente della pavimentazione sul nodo A14-A1.





Sul luogo dell’evento, attualmente, si circola su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Milano.