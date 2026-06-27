A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 27 giugno 2026 – Poco prima delle ore 8:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, precedentemente chiuso per un incidente nel quale si è ribaltata un’autovettura al km 1.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Bologna.
A chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli, si consiglia di seguire le indicazioni per Firenze all’altezza del km 9, percorrere il Raccordo di Bologna Casalecchio, per poi immettersi sulla A1, sia in direzione Firenze che in direzione Milano.