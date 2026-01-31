A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ANDRIA E TRANI VERSO BARI

Roma, 31 gennaio 2026 – Poco prima delle ore 00:45, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Andria e Trani verso Bari, precedentemente chiuso a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 626.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.