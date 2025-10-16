A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA SUD E ANCONA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 ottobre 2025 – Alle ore 21:50 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 218 che ha visto coinvolta una cisterna ribaltatasi sulla carreggiata.

Nel tratto interessato è stato installato un cantiere per permettere le operazioni di bonifica e ripristino del piano viabile, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Al momento si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Loreto e Ancona Sud verso Bologna.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.