A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ACQUAVIVA DELLE FONTI E BARI SUD IN DIREZIONE BARI

Roma, 2 Agosto 2026 – Alle ore 13:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud, verso Bari, precedentemente chiuso a causa della presenza di fumo in carreggiata, causato da un incendio avvenuto al di fuori della pertinenza autostradale. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.