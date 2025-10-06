A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTI I TRATTI COMPRESI TRA MOTTOLA E TARANTO NORD IN DIREZIONE TARANTO E TRA IL BIVIO CON LA SS7 APPIA E MOTTOLA IN DIREZIONE BARI

Roma, 6 ottobre 2025 – Alle 13:25 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, sono stati riaperti i tratti compresi tra Mottola e Taranto nord in direzione Taranto e tra il bivio con la SS7 Appia e Mottola in direzione Bari, precedentemente chiusi per consentire la messa in sicurezza di un animale in carreggiata.

Attualmente, nei tratti interessati il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.