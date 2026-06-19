A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA LA STAZIONE DI RICCIONE. COMPLETATI I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CON OLTRE 1200 TONNELLATE DI NUOVO ASFALTO

Il grande impegno di oltre 35 uomini e mezzi operativi di Autostrade per l’Italia ha permesso il completo ripristino dell’infrastruttura in meno di 24 ore.

Roma, 19 giugno 2026 – Alle ore 10:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto è stata completamente riaperta la stazione di Riccione, chiusa nella tarda mattinata di ieri giovedì 18 giugno a causa di un’autocisterna andata in fiamme nel piazzale di stazione.

Dopo le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del sito da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, a partire dal tardo pomeriggio di ieri la task force di ASPI ha proceduto alla bonifica e alla pulizia del piazzale. A partire dalla serata di ieri, oltre 35 persone, con il supporto di mezzi operativi diversi, come le tre frese per la rimozione controllata dell’asfalto deteriorato e due vibrofinitrici destinate alla stesura di oltre 1200 tonnellate di nuovo manto, hanno lavorato al completo ripristino dell’infrastruttura in meno di 24 ore

La stazione è attualmente aperta in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, non si segnalano disagi alla circolazione.