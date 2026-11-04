A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
Roma, 4 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna, prevista dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.