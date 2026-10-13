A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO TRANI-MOLFETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le seguenti chiusure:

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Trani e Molfetta verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 13, alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto;

-sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, che erano previste dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.