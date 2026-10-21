A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SAN SEVERO-POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SAN SEVERO-POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara, prevista dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.