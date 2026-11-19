A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO RIMINI NORD-VALLE DEL RUBICONE VERSO BOLOGNA

Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 novembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto.