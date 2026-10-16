A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO VERSO BARI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.