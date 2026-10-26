A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO MOTTOLA-GIOIA DEL COLLE. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO MOTTOLA-GIOIA DEL COLLE. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE EST
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto Mottola Castellaneta-Gioia del Colle, verso Bari/Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 ottobre.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A14, la chiusura dell’area di parcheggio “Le Grotte est”, situata nel tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle, verso Bari/Pescara, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.