A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto.