A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre.
Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.