A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA

Roma, 11 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono terminate in anticipo rispetto al programma le attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 6:00 di giovedì 12 febbraio.

Sarà, quindi, regolarmente accessibile l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.