A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA

Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.