A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO BOLOGNA

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 giugno; di conseguenza, sarà regolarmente raggiungibile l’area di servizio “Santerno est”.