A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara prevista dalle ore 22 di questa sera fino alle 6 di domani.
Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.