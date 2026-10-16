A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 ottobre.