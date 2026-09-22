A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre.