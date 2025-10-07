A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 7, alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.