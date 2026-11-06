A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA VERSO BARI

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono terminate in anticipo, rispetto al programma, le attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza; di conseguenza è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di queta sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.