A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono terminati in anticipo i lavori di sostituzione di un elettrodotto da parte della Società Terna.

Di conseguenza, sono state annullate le chiusure del tratto Bologna San Lazzaro-Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, che erano previste nelle tre notti di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-5.00, e, pertanto, saranno regolarmente raggiungibili le aree di servizio “Sillaro ovest” e “Sillaro est”, situate nel suddetto tratto.

Sarà aperta anche l’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli e, di conseguenza, è stato annullato, sulla A13 Bologna-Padova, il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo 13 SS9 Via Emilia.

Sarà regolarmente raggiungibile anche la Complanare sud di Idice ed aperto lo svincolo 13 SS9 Via Emilia in entrata verso Idice e Ozzano.