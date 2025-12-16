A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 VERSO LA A1
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 VERSO LA A1
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 16, alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre.
Di conseguenza, sarà regolarmente aperta la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Ancona.