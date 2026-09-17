A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA
Roma, 17 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.