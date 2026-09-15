A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1. CONFERMATA LA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1. CONFERMATA LA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 15, alle 5:00 di mercoledì 16 settembre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, per lavori di manutenzione giunti di dilatazione.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
da Milano verso Ancona: uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro;
da Milano verso Padova: uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.