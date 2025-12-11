A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 11, alle 5:00 di venerdì 12 dicembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto e aperta anche l’entrata di Bologna Borgo Panigale.