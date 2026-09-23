A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre.
Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.