A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto.