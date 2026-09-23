A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATO BITONTO-BARI SUD. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MOLFETTA-TRANI E USCITA STAZIONE DI MOLFETTA

Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bitonto e Bari sud, verso Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 6:00 di giovedì 24 settembre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel suddetto tratto. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, la SS16 Adriatica in direzione Foggia, la SP238 in direzione Corato e rientrare in A14 a Trani.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 24 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 25 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, la SS16 Adriatica in direzione Foggia, la SP238, in direzione Corato e rientrare in A14 a Trani;

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trani.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.