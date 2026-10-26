A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTI CHIUSURE NOTTURNE VERSO BARI TRATTI ANDRIA BARLETTA-TRANI E CANOSA-ANDRIA BARLETTA

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le seguenti chiusure:

-annullate le chiusure del tratto Andria Barletta-Trani, verso Bari, che erano previste nelle due notti di martedì 27 e di mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00;

-annullata la chiusura del tratto Canosa-Andria Barletta, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre; di conseguenza, saranno regolarmente accessibili l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.