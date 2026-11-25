A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA RIMINI NORD IN ENTRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA RIMINI NORD IN ENTRATA
Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Rimini nord, in entrata, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.