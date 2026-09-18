A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI SENIGALLIA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI LORETO
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI SENIGALLIA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI LORETO
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Senigallia, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, venerdì 18, alle 5:00 di sabato 19 settembre.
Nello stesso orario, rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Loreto, in entrata verso Pescara, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa,si consiglia di entrare alla stazione di Civitanova Marche.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.