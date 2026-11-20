A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Bologna Fiera, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 novembre.
Rimane confermata, nel suddetto orario, sulla stessa A14, la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano, Firenze, Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla A13, verso Padova.
La stazione di Bologna Fiera, in A14, sarà chiusa in entrata verso la A13 e la A1.
In alternativa, utilizzare le seguenti stazioni:
per chi è diretto verso Padova: Bologna Arcoveggio, in A13;
per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale, in A14;
per chi è diretto verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.