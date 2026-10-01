A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A13. A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A13. A13 BOLOGNA-PADOVA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, giovedì 1, alle 5:00 di venerdì 2 ottobre:
-è stata annullata la chiusura del Ramo che dalla A14 Bologna-Taranto immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova;
-è stata annullata la chiusura in uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
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I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.