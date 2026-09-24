A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA STAZIONE DI CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA STAZIONE DI CESENA
Roma, 24 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Cesena, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 24, alle 6:00 di venerdì 25 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.