A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI E L’AREA DI SERVIZIO LE FONTI OVEST
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 aprile:
-è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Acquaviva delle Fonti, verso Taranto;
-è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.