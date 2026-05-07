A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 7 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Bologna Borgo Panigale, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 7, alle 5:00 di venerdì 8 maggio.
Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria sulla SS9 via Emilia, sarà regolarmente aperto il Ramo Verde verso Bologna Borgo Panigale e aperti anche i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.