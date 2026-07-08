A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI SERVIZIO RUBIDONE OVEST. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 8 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio.

Nello stesso orario, sulla stessa A14, rimane confermata la chiusura della stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord;