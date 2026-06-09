A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI VAL VIBRATA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI

Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure, che erano previste nelle due notti di giovedì 11 e di venerdì 12 giugno, della stazione di Val Vibrata.

Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A14, le chiusure della stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso Ancona, nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara.