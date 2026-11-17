A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI RIMINI SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE DEL TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI RIMINI SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE DEL TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 17, alle 5:00 di mercoledì 18 novembre.
In tale orario, rimane confermata la chiusura del tratto Rimini sud-Riccione, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
Si ricorda che l’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini-San Marino, SS16, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.