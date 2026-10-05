A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FOGGIA. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE USCITA STAZIONE DI TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FOGGIA. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE USCITA STAZIONE DI TRANI
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 5, alle 6:00 di martedì 6 ottobre.
Nello stesso orario, per attività di ispezione delle barriere di sicurezza, rimane confermata la chiusura della stazione di Trani, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa, si consiglia di uscire a Molfetta, stazione altamente automatizzata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.