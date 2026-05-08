A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CERIGNOLA EST

Roma, 8 maggio 2026 – Alle ore 4:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza della Stazione di Cerignola Est al km 589+200, è avvenuta un’esplosione nel fabbricato di stazione per un tentativo di furto, che non ha provocato conseguenze a persone e mezzi.

Grazie al pronto intervento delle Pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, non si è resa necessaria la chiusura della Stazione di Cerignola Est, che risulta regolarmente aperta sia in entrata che in uscita.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

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