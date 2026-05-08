A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CERIGNOLA EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CERIGNOLA EST
Roma, 8 maggio 2026 – Alle ore 4:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza della Stazione di Cerignola Est al km 589+200, è avvenuta un’esplosione nel fabbricato di stazione per un tentativo di furto, che non ha provocato conseguenze a persone e mezzi.
Grazie al pronto intervento delle Pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, non si è resa necessaria la chiusura della Stazione di Cerignola Est, che risulta regolarmente aperta sia in entrata che in uscita.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
Si prega di non rispondere a questa mail.
Per eventuali comunicazioni potete scrivere a [email protected]